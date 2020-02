SOS za okolje: Ozonu najbolj izpostavljena Primorska

Ljubljana, 7. februarja - Zrak je s škodljivim prizemnim ozonom onesnažen predvsem v poletnem času. Pri nas je preseženim opozorilnim vrednostim ozona najbolj izpostavljena Primorska. Lani so največ preseganj namerili v Kopru in Novi Gorici ter na Otlici in Krvavcu. Slednji je med merilnimi mesti lanski rekorder po številu preseganj največje dnevne osemurne vrednosti.