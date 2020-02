SOS za okolje: Kranj nič več med območji z onesnaženim zrakom

Kranj, 15. februarja - Mestna občina Kranj je veljala za eno od bolj onesnaženih v državi, pred kratkim pa je bila izvzeta s tega seznama, saj novejše meritve izkazujejo dobro kakovost zraka. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na to ponosen in napoveduje, da bo občina nadaljevala energetske sanacije in spodbujanje trajnostne mobilnosti.