Zaradi zelo močnega jugozahodnika verjetni vetrolomi večjih razsežnosti

Ljubljana, 9. februarja - Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bo danes in v noči na ponedeljek krepil jugozahodni veter, najmočnejši pa bo v ponedeljek čez dan. Najmočnejši sunki bodo v vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so verjetni vetrolomi večjih razsežnosti. Na severovzhodu bo veter oslabel v ponedeljek zvečer, na jugu države pa v torek zjutraj.