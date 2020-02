Po sredinem močnem vetru danes odprava posledic

Kranj, 6. februarja - Na širšem območju Kranja in drugod po državi, kjer je v torek in sredo pustošil močan veter, danes poteka odstranjevanje posledic neurja. Nastala je velika materialna škoda, zlasti zaradi odkritih streh, podrtih drogov in ograj ter uničenih vozil, na katera so padla drevesa. Na gimnaziji v Kranju danes zaradi odkrite strehe nimajo pouka.