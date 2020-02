Severni veter največ škode v gozdovih povzročil na Gorenjskem

Ljubljana/Kranj, 7. februarja - Močan severni veter, ki je po Sloveniji pihal sredi tega tedna, je največ poškodb v gozdovih povzročil na Gorenjskem. Najbolj prizadete so gozdne površine med Kranjem in Brnikom na območju občine Šenčur, so v prvi oceni sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije. Drugod po državi so bila po do zdaj znanih podatkih podrta večinoma posamična drevesa.