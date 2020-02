Veter v sredo na Gorenjskem povzročal težave tudi pri oskrbi z električno energijo

Ljubljana, 6. februarja - Močni sunki vetra so v sredo na Gorenjskem povzročili težave na elektrodistribucijskem omrežju. Kratkotrajne električne prekinitve so ekipe Elektra Gorenjska na terenu uspešno odpravljale. Vsi prebivalci Gorenjske so tako ob 18. uri imeli zagotovljeno oskrbo z elektriko, so sporočili. Največ prekinitev je bilo sicer v občinah pod Karavankami.