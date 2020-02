Posledice neurja na območju Kranja odpravlja okoli 235 gasilcev

Kranj, 6. februarja - Posledice sredinega neurja so marsikje na Gorenjskem vidne še danes. Gasilci posledice odpravljajo na več kot 60 mestih, med drugim se ukvarjajo z nujnim popravilom strehe na gimnaziji in dijaškem domu v Kranju. Na terenu je okoli 235 gasilcev, na pomoč gorenjskim gasilcem pa so priskočili tudi ljubljanski.