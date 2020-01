SAB: Vsako odločitev sodišča je treba spoštovati, tudi arbitražno razsodbo

Ljubljana, 31. januarja - Vsako odločitev sodišča je treba spoštovati, tudi današnjo odločitev Sodišča EU, da ni pristojno v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže, so za STA zapisali v SAB. Ob tem so poudarili, da to ne pomeni, da arbitražna razsodba, o kateri je junija 2017 dokončno odločilo arbitražno sodišče v Haagu, ne velja in je ni treba spoštovati.