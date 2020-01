Finance o grožnjah za gospodarstvo ter blaginjo (30. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Teja Grapulin v komentarju Zaradi virusa s krono se trese svet piše o izzivih in grožnjah za slovensko gospodarstvo ter blaginjo, ki prihajajo z mednarodnega parketa in od doma. Poleg za evropsko gospodarstvo negativnih učinkov trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko ter koronavirusa, zdaj slovensko gospodarstvo ogroža še odstop Marjana Šarca.