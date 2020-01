Delo o igri živcev v politiki (30. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Suzana Kos v komentarju Igra živcev v politiki piše o morebitnih razpletih politične igre, in vzrokih ter posledicah le-teh. Ključ do poteka prihodnjih dogodkov na političnem parketu imata Janez Janša in predsednik Borut Pahor. Za slednjega je znano, da je po volitvah mandatarstvo najprej ponudil prav Janši.