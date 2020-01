Dnevnik o zdravstvu, kjer se nič ne premakne (30. 11.)

Ljubljana, 29. januarja - Nina Knavs v komentarju Rožljanje je bilo odveč piše o zamujeni priložnosti za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi nedejavnosti odhajajoče vlade na drugih področjih v zdravstvu. O zdravstvu so v Šarčevi vladi predvsem veliko govorili, saj so se zavedali, da je volivcem to področje pomembno.