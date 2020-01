Večer o spremembah v slovenski jeklarski industriji (30. 1.)

Maribor, 29. januarja - Petra Lesjak Tušek v komentarju Zven jekla piše o bogati zgodovini jeklarstva v Mežiški dolini, o njenem pomenu za identiteto prebivalcev in svojevrstni pripadnosti "fabriki". O njej priča dejstvo, da so se delavci ob nastopu krize odpovedali delu svojih plač. Kljub pomenu industrije in pripadnosti delavcev pa je država "fabriko" prodala.