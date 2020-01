Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o razkritju mednarodne mreže tihotapcev in preprodajalcev drog ter dogajanju v zvezi z odstopom Marjana Šarca s položaja predsednika vlade. Poročale so tudi o pogovorih slovenskega veleposlanika v Italiji Tomaža Kunstlja z italijanskimi parlamentarci o slovensko-italijanskih vprašanjih.