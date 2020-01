Lani rekordno število reševanj helikopterskih posadk Slovenske vojske

Ljubljana, 13. januarja - Število posredovanj helikopterske posadke Slovenske vojske se iz leta v leto povečuje. V lanskem letu so tako posredovale 733-krat, prepeljale 767 poškodovanih ali obolelih in naletele 840 ur. Posredovanj je bilo tako 79 več kot leto pred tem in največ doslej, so sporočili z ministrstva za obrambo (Mors).