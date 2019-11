Helikopterji Slovenske vojske letos poleteli na pomoč že 674-krat

Ljubljana, 4. novembra - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so oktobra poletele na pomoč 58-krat, od tega 10-krat na pomoč v gore, 47-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in enkrat za prevoz inkubatorja. Letos so tako na pomoč poletele že 674-krat, so sporočili z ministrstva za obrambo.