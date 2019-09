Helikopterji Slovenske vojske letos v zraku precej več kot lani

Ljubljana, 2. septembra - Helikopterji Slovenske vojske (SV), ki so na vojaškem delu brniškega letališča in na mariborskem letališču vsak dan v petnajstih minutah pripravljeni na posredovanje, so letos na pomoč poleteli že 551-krat, kar je precej več kot leto prej, ko so morali posredovati 419-krat. Samo avgusta so na pomoč poleteli kar 98-krat.