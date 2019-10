Helikopterji SV septembra na pomoč poleteli 65-krat, skupno letos že 616-krat

Ljubljana, 1. oktobra - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV) so septembra na pomoč poletele 65-krat, od tega 14-krat na pomoč v gore, 46-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in petkrat za prevoz inkubatorja. Letos so tako skupno na pomoč poletele že 616-krat, kar je 111-krat več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz SV.