Ob svetovnem dnevu brajice s priložnostno brošuro o čebelarstvu

Ljubljana, 4. januarja - Danes obeležujemo svetovni dan Braillove pisave oz. brajice, pisave za slepe in slabovidne, ki omogoča pretvorbo pisane besede v tipno obliko. Zveza društev slepih in slabovidnih ter Čebelarska zveza Slovenije sta letošnji dan obeležili s skupnim projektom, priložnostno brošuro o čebelarstvu v brajici, v zvoku, povečanem tisku in v e-obliki.