Ob tednu slepih opozorila o nedostopnosti slepim in slabovidnim prilagojenega učnega gradiva

Ljubljana, 4. junija - Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih, katerega glavni namen je ozaveščanje videčih o vsakodnevnih potrebah slepih in slabovidnih. Letos je med drugim v ospredju nedostopnost slepim in slabovidnim prilagojenega učnega gradiva v šolah, so sporočili iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.