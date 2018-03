Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne ima 100 let

Ljubljana, 1. marca - Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani, ki deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, danes praznuje 100. obletnico delovanja. Neoviran dostop do branja in stik z literaturo ter pisano besedo sta neizpodbitni pravici vsakega posameznika, opozarja predsednik zveze Matej Žnuderl.