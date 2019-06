Z novelo avtorskega zakona lažji dostop slepih do knjig

Ljubljana, 6. junija - Vlada je na današnji seji za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Kot so zapisali na družbenem omrežju Twitter, bodo slepi, slabovidni in invalidi odslej lažje dostopali do knjig in drugih tiskanih del, kar bo izboljšalo kakovost njihovega življenja.