Čebelarska zveza z Loterijo Slovenije v osveščanje ranljivih skupin o čebelah

Ljubljana, 12. oktobra - Čebelarska zveza Slovenije in Loterija Slovenije sta sklenili partnerstvo, v okviru katerega si bosta prizadevali pomen čebelarstva in čebel čim bolj približati ranljivim skupinam. Tako nameravata izdelati čebelnjak za usposabljanje in terapevtske dejavnosti za ljudi s posebnimi potrebami in izdati predstavitveno publikacijo o čebelah v brajici.