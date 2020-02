Energetska zbornica opozarja na nujnost novih naložb v energetiki

Ljubljana, 14. februarja - Energetska zbornica Slovenije podpira ministrstvo za infrastrukturo pri sprejemanju ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, opozarja pa na nujnost novih naložb v energetsko infrastrukturo, predvsem v obnovljive vire energije. Pripombe na predlagani dokument so pripravili tudi na GZS, kjer so nad njim razočarani.