Osnutek energetskega in podnebnega načrta v javni obravnavi

Ljubljana, 20. januarja - Dopolnjeni osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in okoljsko poročilo sta v javni obravnavi. Javnost ima do vključno 16. februarja možnost, da se s tem strateškim dokumentom, ki zahteva, da si članice EU do leta 2030 postavijo ambiciozne cilje na petih področjih, in okoljskim poročilom podrobneje seznani.