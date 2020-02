Okoljske organizacije opozarjajo na "manjkajoče" poglavje v podnebnih načrtih

Ljubljana, 12. februarja - Skupina štirih organizacij - Focus, Greenpeace Slovenija, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Umanotera - opozarja, da v osnutku Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) manjka največji vir izpustov toplogrednih plinov. "Osnutek namreč še desetletja dopušča kurjenje premoga Termoelektrarni Šoštanj," so zapisali.