Zajc in Bratuškova napovedujeta sprejem NEPN do konca februarja

Ljubljana, 28. januarja - Minister za okolje Simon Zajc in infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek sta danes zagotovila, da bo vlada kljub odstopu premierja Marjana Šarca do konca februarja sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki predvideva ukrepe do leta 2030. Tega bi Slovenija morala v Bruselj poslati že do konca leta 2019.