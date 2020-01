GZS: Cilji v NEPN postavljeni nerealno

Ljubljana, 31. januarja - Cilji, zastavljeni v osnutku Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), so po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) nerealni in nedosegljivi z odrekanjem hidroelektrarnam na srednji Savi. Cena elektrike bo, če bomo sledili načrtu, višja, kar bo ogrozilo energetsko intenzivno industrijo in povečalo energetsko revščino, so ocenili.