Pirc za STA: DUTB bi lahko po vzoru iz tujine uporabili tudi za reševanje stanovanjske problematike

pogovarjala sta se Jure Bernard in Jernej Šmajdek

Ljubljana, 20. decembra - Država bi lahko spremenila poslanstvo DUTB in nepremičnine, ki jih ima v lasti DUTB, po vzoru Irske in Španije uporabila za doseganje ciljev stanovanjske in demografske politike, meni glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc. DUTB bi lahko tako gradila najemna stanovanja in domove za starejše ter zagotovila okoli 5000 dodatnih enot, ocenjuje.