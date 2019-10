Podpisali pogodbe za prenos zemljišč z DUTB na stanovanjski sklad

Ljubljana, 24. oktobra - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Stanovanjski sklad RS sta danes podpisala pogodbe za prenos zemljišč v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu, ki so primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj, z DUTB na sklad. Sklad je hkrati vlado zaprosil za dokapitalizacijo, da bo lahko poravnal kupnino.