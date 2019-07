Odbor DZ zavrnil predlog Levice za neodplačen prenos nepremičnin z DUTB na stanovanjski sklad

Ljubljana, 8. julija - Odbor DZ za finance danes ni podprl predloga Levice za neodplačen prenos nepremičnin z DUTB na Stanovanjski sklad RS. Poslanci so se strinjali, da je na stanovanjskem področju nujno treba takoj ukrepati, a so se strinjali z mnenjem vlade, da je odplačen prenos manj nepremičnin primernejši in hitrejši.