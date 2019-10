Začetek gradnje soseske najemnih stanovanj Novo Brdo

Ljubljana, 22. oktobra - S postavitvijo temeljnega kamna je Stanovanjski sklad RS danes začel gradnjo 498 javnih najemnih stanovanj v soseski Novo Brdo v Ljubljani. Stanovanja bodo predvidoma vseljiva v letu 2021, je pa to del od okoli 1500 najemnih stanovanj, ki jih sklad ali gradi ali kupuje in predstavljajo prvo stopnico do cilja 10.000 novih stanovanj.