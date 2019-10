Prenos zemljišč z DUTB na stanovanjski sklad nared

Ljubljana, 23. oktobra - DUTB in Stanovanjski sklad RS sta v torek uskladila nakupne pogodbe za prenos treh zemljišč za gradnjo stanovanj z DUTB na sklad. Skupna vrednost prenosa bo 10 milijonov evrov brez davka, na zemljiščih v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu bo sklad po trenutnih načrtih zgradil skupno nekaj manj kot 600 stanovanj in 90 vrstnih hiš.