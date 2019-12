Slovenija Sodišču EU ne bo pošiljala odziva na mnenje pravobranilca

Ljubljana, 17. decembra - Slovenija se na Sodišču EU ne bo uradno odzivala na mnenje generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja. To postopkovno niti ni možno, so danes za STA pojasnili na zunanjem ministrstvu. Ponovili so mnenje, da je argumentacija pravobranilca šibka, in upajo, da ji sodniki ne bodo sledili. Pojasnili so še, da stroški s tožbo niso posebej visoki.