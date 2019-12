Pravobranilec Sodišču EU odsvetoval obravnavo tožbe Slovenije proti Hrvaški

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana/Luxembourg, 11. decembra - Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je danes Sodišču EU predlagal, naj se izreče za nepristojno za preučitev tožbe, ki jo je vložila Slovenija proti Hrvaški v povezavi z arbitražo. V Sloveniji so nad tem mnenjem razočarani, a poudarjajo, da ni obvezno za sodišče in da to ne pomeni, da Hrvaški ni treba implementirati arbitražne razsodbe.