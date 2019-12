Na MZZ verjamejo v dopustnost tožbe pred Sodiščem EU

Ljubljana, 11. decembra - Sodišče EU na mnenje generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja o tožbi Slovenije proti Hrvaški glede arbitraže ni vezano, poudarjajo na zunanjem ministrstvu. To je eden od korakov v postopku pred sodiščem, ki začenja posvetovanje o zadevi in na MZZ verjamejo, da bo prisluhnilo pravnim argumentom Slovenije in ne bo sledilo mnenju Pikamäeja.