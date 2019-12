V Britofu danes nadaljujejo testiranje saniranega plinovoda

Kranj, 5. decembra - V Britofu pri Kranju, kjer je v torek popoldan prišlo do eksplozije plina, danes nadaljujejo testiranje plinovoda. V sredo so izvajalci del odkrili najverjetnejši vir puščanja plina in ga sanirali ter se lotili 24-urnega testiranja. Če bo vse v redu, bi lahko danes zvečer že odprli cesto nad plinovodom.