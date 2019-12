Med poškodovanimi v eksploziji plina v Britofu tudi štirje otroci

Kranj, 3. decembra - V eksploziji plina v Britofu so bili med poškodovanimi štirje otroci, so za STA potrdili na Policijski upravi Kranj. Poškodovala sta se tudi delavca, ki sta v času eksplozije v jašku opravljala dela. Sicer so se evakuirani prebivalci v spremstvu gasilcev začeli vračati na svoje domove. Policisti pozivajo občane, naj ne uporabljajo odprtega ognja.