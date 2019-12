Kranj, 3. decembra - Pri gasilskem domu v Britofu v bližini Kranja je prišlo do eksplozije plina. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, poteka evakuacija iz okoliških objektov. Zaradi varnosti pa sta širše območje in cesta zaprta. Dostop nepooblaščenim osebam je prepovedan.