Prebivalci Britofa so se vrnili na svoje domove

Kranj, 3. decembra - Prebivalci Britofa pri Kranju, ki so jih zaradi eksplozije plina evakuirali, so se že vrnili na svoje domove, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Podatkov o poškodbah šestih ljudi policisti še nimajo, nekaj pojasnil pa bodo ob 20. uri podali v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru.