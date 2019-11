SKS: Arsov forum odprl vprašanje, ali Slovenci izdamo preveč knjig

Ljubljana, 28. novembra - Na 35. Slovenskem knjižnem sejmu je Arsov forum odprl vprašanje, ali Slovenci izdamo preveč knjig. Sodelujoči so izpostavili, da se je v zadnjih letih število izdanih kakovostnih knjig zmanjšalo in menili, da založniška in knjigotrška panoga ne bi smeli biti prepuščeni trgu. Izpostavili so potrebo po nacionalni kampanji ozaveščanja o pomenu branja.