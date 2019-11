Sodišče EU bo o dopustnosti in vsebini slovenske tožbe glede arbitraže odločalo ločeno

Bruselj, 21. novembra - Sodišče EU bo o dopustnosti in vsebini slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže odločalo ločeno, in ne v eni sodbi. Ti dve stvari sta bili povsem ločeni, so za STA povedali na sodišču. Prva sodba, ki bo sledila mnenju pravobranilca, se bo nanašala samo na dopustnost, pričakuje se v prvem četrtletju prihodnjega leta, so še pojasnili.