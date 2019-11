Upravi za varno hrano se obeta menjava vodstva

Ljubljana, 21. novembra - Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se obeta menjava vodstva. Generalnemu direktorju uprave Janezu Posediju se marca izteče petletni mandat, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo posebni javni natečaj za generalnega direktorja. Zainteresirani morajo prijave uradniškemu svetu oddati do 4. decembra.