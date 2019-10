Sindikat napovedal kazenske ovadbe zoper vodstvo uprave za varno hrano

Ljubljana, 23. oktobra - Sindikat ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z organi v sestavi je po aferi s sulfitom v mesnih pripravkih napovedal kazenske ovadbe zoper vodstvo uprave za varno hrano. "Ker nas ni obvestilo o prijavah nepoštenih praks v mesnicah in je tako ogrožalo zdravje potrošnikov več kot tri mesece," so poudarili. Upravo vodi Janez Posedi.