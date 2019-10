Inšpektorji nad uporabo sulfita v proizvodnji mesnih pripravkov

Ljubljana, 9. oktobra - Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je septembra izvedla poseben nadzor nad uporabo aditiva iz skupine sulfitov. Pod lupo je vzela osem trgovskih verig, 22 mesnic in 17 gostinskih obratov, skupaj pa so inšpektorji odvzeli 34 vzorcev, prisotnost sulfita so ugotovili pri enem, so sporočili s kmetijskega ministrstva.