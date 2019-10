Uprava za varno hrano po oceni sindikata veterinarjev ustrezno organizirana

Ljubljana, 29. oktobra - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po oceni Sindikata veterinarjev Slovenije ustrezno zastavljena in organizirana, da lahko učinkovito izpolnjuje svoje pristojnosti. Tako so se odzvali na navedbe sindikata ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je nezadovoljen z delovanje uprave.