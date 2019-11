Svetovni dan romskega jezika v znamenju ohranjanja romske besede

Ljubljana, 5. novembra - Danes zaznamujemo svetovni dan romskega jezika v spomin na 5. november 2008, ko so prvič predstavili romsko-hrvaški in hrvaško-romski slovar. Pred leti so slovenski Romi ob tem dnevu dobili prvi obsežnejši slovensko-romski slovar. Po mnenju Romov je zaznamovanje tega dneva pomembno za ohranitev njihove kulturne identitete.