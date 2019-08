V Murski Soboti in Mariboru spomin na žrtve genocida nad Romi

Murska Sobota/Maribor, 1. avgusta - V Murski Soboti in Mariboru danes z več dogodki obeležujejo mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Ta je bil razglašen v spomin na 2. avgust, ko so pred 75 leti nacisti v eni sami noči uničili romski del taborišča v Auschwitzu in pobili skoraj 3000 Romov in Sintov, med katerimi je bila večina žensk, otrok in starejših.