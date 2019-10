Predsednik Pahor sprejel civilno iniciativo za reševanje romske problematike

Ljubljana, 29. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike. Predsednika so seznanili z njihovo oceno, da prihaja v zadnjem času do resnega poslabšanja odnosov med večinskim prebivalstvom in Romi v Jugovzhodni Sloveniji, so sporočili iz urada predsednika republike.