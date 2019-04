Mladi Romi iz Slovenije in Češke v Črnomlju med drugim razpravljajo o evropskih volitvah

Črnomelj, 29. aprila - V Črnomlju se v teh dneh približno 30 mladih Romov iz Slovenije in Češke druži na mednarodni izmenjavi za povezovanje Romov. Vse do nedelje se bodo seznanjali denimo z možnostmi, ki jih imajo Romi v EU, so za STA povedali v romskem društvu Romano veseli, ki projekt organizira v partnerstvu z organizacijo RomPraha iz Češke.