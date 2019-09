Romski svetniki na pododboru DZ za spremljanje romske tematike izpostavili bivanjske razmere

Ljubljana, 27. septembra - Pododbor DZ za spremljanje romske tematike je danes opravil pogovor z romskimi svetniki o položaju romske skupnosti. Svetniki so se dotaknili vseh perečih zadev, ki pestijo romsko skupnost, najbolj so izpostavili še vedno neurejene bivanjske razmere, šolstvo in zaposlovanje. Zavzeli so se tudi za čim prejšnjo spremembo zakona o romski skupnosti.